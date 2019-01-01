Дмитрий Енцов журналист Количество выданных прикамскими банками потребкредитов за год снизилось на 32,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам июля, в Пермском крае банки выдали населению 20,7 тыс. потребительских кредитов. Это на 32,3% меньше, чем в июле 2019 года (тогда было выдано 30,6 тыс. потребкредитов). Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Уменьшение количества выданных потребкредитов отмечено во всех 30 исследованных регионах.

Наибольшее падение продемонстрировали Свердловская область (-38,7%), Приморский край (-35,7%), Республика Татарстан (-35,6%), Алтайский край (-35,4%), а также Омская область (-34,0%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ:

— Падение выдачи потребительских кредитов в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно значительным. С одной стороны, банки по-прежнему консервативны при кредитовании граждан, поэтому потребительские кредиты в июле выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на приемлемом уровне. При этом стоит отметить, что количество обращений граждан за кредитами в июле 2020 года по сравнению предыдущим месяцем немного выросло. Что, на наш взгляд, объясняется как снижением ставок и маркетинговой активностью банков, так и отложенным спросом на потребкредиты, сформировавшимся в апреле — июне текущего года.

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