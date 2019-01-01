Дмитрий Енцов журналист В Перми на 130% выросла популярность вакансий, связанных с туризмом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, по итогам июля, отмечен резкий рост размещения вакансий из сферы туризма. По данным аналитиков рекрутингового сайта hh.ru, по сравнению с июнем рост составил 130%.

Следующей по росту вакансий сферой стала «наука и образования» — рост на 78%.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

— Туристическая и ресторанная отрасли постепенно начали восстанавливаться, однако о полной нормализации ситуации пока говорить рано. Июльский всплеск не компенсировал падение прошлых месяцев: если сравнить январь — июль 2020 года с аналогичным периодом прошлого года, то мы увидим, что количество вакансий в «туризме, гостиницах, ресторанах» сократилось на 33%. Кстати, похожая ситуация и с «наукой, образованием»: за январь — июль число предложений от работодателей упало на 21%.

Также в топ-10 профессиональных сфер, показавших наиболее ощутимый рост числа вакансий в июле по сравнению с июнем, вошли: «банки, инвестиции» (+39%), «бухгалтерия, финансы» (+38%), «строительство, недвижимость» (+37%), «высший менеджмент» (+35%), «автомобильный бизнес» (+33%), «юристы» (+33%), «закупки» (+32%) и «управление персоналом» (+30%).

Падение показали только две сферы: «медицина, фармацевтика» (-16% к июню) и «госслужба, НКО» (-12%).

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