Елена Лодыгина журналист Краевые депутаты найдут замену первому заместителю председателя Общественной палаты Владимиру Вельянинову Поделиться Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края 14 августа был внесён проект постановления «О начале процедуры замещения вакантного места в Общественной палате Пермского края пятого созыва».

Как сказано в пояснительной записке к проекту, процедура замещения проводится в связи с подачей Владимиром Вельяниновым заявления о выходе из состава Общественной палаты Пермского края.

Он занимает пост первого заместителя председателя Общественной палаты. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», Владимир Вельянинов написал заявление о выходе из состава Общественной палаты, так как на этом настоял судебный департамент при Верховном суде РФ.

Такое решение, возможно, было принято в связи с тем, что бывший председатель Пермского краевого суда ушёл в почётную отставку и поэтому не может занимать государственные или общественные должности.

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