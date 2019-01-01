Выгодная цена на «Сотаблок» ПЗСП до конца августа Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

ООО «Торговый дом ПЗСП» предоставляет скидку 5% на «Сотаблоки» для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

До конца августа у физических лиц есть возможность приобрести «Сотаблоки» для строительства дома с хорошей скидкой. «Сотаблок» имеет ряд преимуществ перед стеновым газобетонным блоком. Так, в отличие от обычного газобетонного блока, предназначенного для кладки на раствор, «Сотаблок» можно класть как на раствор, так и на клеевую смесь, которую также реализует Торговый дом ПЗСП.

Отметим, что газоблоки ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Технические характеристики ячеистого бетона подтверждены соответствующими испытаниями, регулярно проводимыми лабораторией АО «ПЗСП», на что имеются соответствующие заключения, акты и протоколы.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

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