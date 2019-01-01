Дмитрий Енцов журналист Автобусным перевозчикам за два месяца работы в Перми выписано штрафов на 12 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам июня и июля, перевозчикам, обслуживающим автобусные маршруты Перми, выписано штрафов в общей сложности на 12 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Глава Перми Дмитрий Самойлов ставил задачу городскому департаменту транспорта постоянно мониторить выполнение требований контракта новыми перевозчиками и за несоблюдение условий выставлять финансовые претензии.

Ежедневно сотрудники контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс» проводят порядка 60 проверок работы городских автобусных и трамвайных маршрутов. Наиболее частыми нарушениями являются случаи, когда водитель отвлекается от управления транспортным средством во время движения. Также фиксируются несоответствие униформы водителя и кондуктора установленным требованиям, неисправность дополнительного оборудования, например, автоинформаторов.

Отметим, что на сумму штрафов перевозчикам будет уменьшена стоимость оплаты по контрактам.

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