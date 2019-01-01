Алиса Окулова Роспотребнадзор разрешил проведение Пермского марафона Как и планировалось, он состоится 5 и 6 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Четвёртый Пермский международный марафон состоится 5 и 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Регистрация на забег началась ещё 20 февраля этого года, однако из-за пандемии проведение марафона было под вопросом все последние месяцы.

Разрешение на его проведение утверждено Роспотребнадзором, но с условием соблюдения всех санитарных требований.

В частности, на входе в стартово-финишный городок установят дезинфекторы, участникам будут измерять температуру, причём каждый спортсмен будет обеспечен маской, которая войдёт в стартовый пакет.

Старт и финиш забегов состоятся в традиционном месте — в районе Театра-Театра. Для участников организованы семь дистанций — от одного до 42 км. Также состоится заезд на колясках на дистанцию в 200 м. Забеги разделят по времени для соблюдения санитарных норм.

На данный момент на марафон зарегистрировались 3,2 тыс. участников. Планируется, что участие в забеге примут около 7,8 тыс. человек.

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