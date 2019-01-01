Дмитрий Енцов журналист В Прикамье приставы попали на месторождение золота с помощью спецназа Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае судебным приставам удалось попасть на месторождение золота только с помощью спецназа УФССП. Случилось это на месторождении р. Северная-Тискос, расположенном в п. Прогарочном Горнозаводского района Пермского края.

Приставы наложили арест на минеральное сырьё, содержащее золото, добываемое на месторождении.

История началось с того, что в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступило поручение коллег из Свердловской области о наложении ареста на имущество, принадлежащее АО «СТ», в пределах суммы исковых требований в размере более 84 млн руб.

Как уточнили в пресс-службе УФССП, для того чтобы попасть на тщательно охраняемую территорию месторождения, потребовалась помощь сотрудников отделения специального назначения УФССП России по Пермскому краю.

В результате проведённых исполнительных действий арестован золотосодержащий концентрат и минеральное сырьё, содержащее золото, общим весом более 15 кг.

Имущество оставлено на ответственное хранение начальнику золотоприёмной кассы АО «СТ».

Хранитель предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.