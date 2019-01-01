Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Для подготовки переезда музея PERMM будет создана рабочая группа Директор музея предлагает взять кураторство над «Заводом Шпагина» Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева написала на своей страничке в «Фейсбуке», что намерена вести «публичный дневник встреч и совещаний, чтобы все понимали, что происходит с решением проблем музея PERMM.

По её словам, состоялась встреча у вице-премьера правительства Пермского края Антона Клепикова, где обсуждалась «дорожная карта» переселения музея в здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11, где было принято решение о создании специальной рабочей группы.

Наиля Аллахвердиева, директор музея PERMM (из Facebook):

— Пока у Антона Юрьевича предложение, чтобы данная группа работала под эгидой регионального минкульта. Я считаю, что такая группа должна быть создана, но обсуждать она должна не только вопросы, связанные с Лебедева, 11; она должна решать вопросы комплексного развития музея ПЕРММ в стратегической перспективе. Я считаю, что амбиции музея, с которыми он был рождён, должны быть поддержаны и восстановлены. Сейчас ограничением являются не только площади здания, но и финансовые возможности музея, огромная диспропорция между стоимостью аренды, которую мы платим, и бюджетом всей содержательной деятельности.

На совещании у Антона Клепикова Наиля Аллахвердиева выступила с предложением отдать музею в оперативное управление на время реконструкции здания на ул. Лебедева, 11 — а это примерно три года — всё пространство «Завода Шпагина». Музей уже в конце этого года мог бы туда переехать с бульвара Гагарина, 24, где он находится в арендованном здании бывшего магазина.

Наиля Аллахвердиева (из Facebook):

— Я считаю это предложение конструктивным. Во-первых, мы могли бы тогда ежегодно перенаправлять 16 млн руб., которые мы сегодня тратим на аренду (за три года это 48 млн руб.), на содержательную деятельность, развернув новые проекты и программы на заводе.

Во-вторых, музей PERMM мог бы обеспечить репутационный кризис-менеджмент проекта культурного кластера «Завод Шпарена», в который сегодня уже никто не верит, и после этого благополучно уехать обратно в Мотовилиху.

В-третьих, это был бы прецедент публичного договора музея и власти, когда власть даёт музею своеобразный депозит трёхлетней капитализации и развития, подготовки городской аудитории к возвращению идеи большого музея современного искусства к жизни. За эти три года мы бы натренировали свои содержательные и менеджерские «мышцы», а весь город приобрёл бы совершенно новое видение пространства завода и Перми в целом, так как музей последние шесть лет является своеобразной линзой, через которую мы смотрим на Пермь и видим её удивительную красоту.

За счёт такого слияния можно было бы сэкономить на содержательном администрировании, эффективно тратить «арендные» деньги на творческие цели, поддержать музей PERMM и поддержать совершенно невероятную идею, которая сама по себе могла бы стать событием территории к 300-летию.

Важно понимать, что я предлагаю институциональное кураторство «Завода Шпагина». Это не то же самое, когда кураторство осуществляет какой-то конкретный человек. Ну, и хотелось бы сказать, что PERMM — это бренд, синонимичный слову «Пермь». Поддерживая PERMM, мы капитализируем бренд города, в этом смысле это инвестиции в будущее города; и приходим к юбилею с большой и цельной историей.

Но самое главное, программы и проекты PERMM — это мощная инвестиция в людей, в их креативнось, в поддержку творческой самооценки жителей и города, в решение большого круга социальных проблем.

Наиля Аллахвердиева также сообщает, что уже прошли первые встречи с собственниками поликлиники на Лебедева, 11 и в течение недели будет примерно понятно, по какому сценарию может быть выстроена история реконструкции здания и адаптации его под музейные цели.

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