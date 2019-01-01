Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае 28% жителей работают более десяти часов в сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края 28% совершеннолетнего населения решают рабочие вопросы десять и более часов в сутки. Такие данные опроса предоставили специалисты рекрутингового портала hh.ru.

47% ответили, что они работают от шести до десяти часов в сутки. 21% — менее шести.

При этом, если разделить респондентов на категории, то больше всего работают руководители — 39% из них решают рабочие вопросы в среднем более десяти часов в сутки.

Чаще всего «перерабатывают» в сфере автобизнеса, гостиниц и общепита. Наименее долгий рабочий день — у представителей науки и образования.

При этом 43% опрошенных отмечают, что действительно продуктивными можно назвать лишь четыре — шесть рабочих часов, 26% — от шести до десяти часов. Ещё 21% респондентов признались, что время максимальной концентрации на рабочих задачах у них не превышает и четырёх часов. По-настоящему продуктивными можно назвать всего 8% работников, именно столько опрошенных способны быть сосредоточенными на работе десять часов и более.

Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

— 67% жителей Пермского края считают, что за последний год они стали работать больше, 30% уверены, что в целом ничего не изменилось. О растущей нагрузке чаще всего упоминали респонденты из сфер добычи сырья и закупок, а также банковские служащие и сотрудники транспортно-логистического сектора. Снижение рабочих оборотов сильнее всех ощутили топ-менеджеры и представители рабочих профессий.

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