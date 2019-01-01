«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем социального конкурса Министерства энергетики России Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стало победителем российского конкурса, организованного Министерством энергетики Российской Федерации, на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2020 года в номинации: «Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве». О победе сообщает пресс-служба предприятия.

Руководство компании заботится о безопасности и здоровье своих сотрудников. Администрация предприятия совместно с профсоюзной организацией внедряют самые передовые практики для обеспечения высокого уровня безопасности на рабочих местах, пропаганды безопасного поведения.

Административный и общественный контроль, различные коммуникационные каналы и формы предоставления информации, мотивация сотрудников на безопасное поведение, материальное и моральное поощрение — всё это способствует и сохранению здоровья сотрудников, и безаварийной и эффективной работе предприятия.

Обучение промышленной безопасности и охране труда является одним из приоритетных направлений подготовки персонала. На постоянной основе на предприятии проводится профилактическая работа с целью грамотного использования средств коллективной и индивидуальной защиты, соблюдения и выполнения требований охраны труда персоналом. По инициативе сотрудников введены карточки «лидер безопасности»: каждый работник, заметивший нарушения при проведении опасных работ, может их остановить, показав карточку.

Работа «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» не прерывалась и в сложных условиях, связанных с распространением коронавируса. С учётом эпидемиологической обстановки администрация предприятия обеспечивает сотрудникам безопасные условия труда. На рабочих местах у каждого работника измеряется температура тела, выдаются дезинфицирующие и обеззараживающие средства, персональные маски и перчатки.

«Безопасность начинается с себя, в ней нет мелочей!» — этот лозунг знаком каждому пермскому нефтепереработчику, это своеобразный внутренний девиз и принцип работы. И ещё все знают и помнят — их ждут дома!

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