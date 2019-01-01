Елена Синица В Перми изменилось приложение для оплаты парковки Поделиться Поделиться Твитнуть

С 15 августа прежнее приложение «Парковки Перми» перестало обновляться на смартфонах и планшетах. Оно будет функционировать, но без нововведений.

Теперь автомобилисты города для оплаты парковки смогут использовать новую разработку «Горпарковки». При переходе на новое приложение все данные будут перенесены автоматически, для входа можно использовать старые логин и пароль, сохранятся доступ к парковочному счёту и истории операций.

Помимо Перми «Горпарковки» работают в Белгороде, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Курске, Новосибирске, Рязани, Санкт-Петербурге, Твери и Туле.

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис отметил, что автомобилисты при желании могут продолжать пользоваться прежним приложением «Парковки Перми».

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