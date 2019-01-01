Дмитрий Енцов журналист ФК «Звезда» возглавил таблицу ПФЛ после двух туров Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский футбольный клуб «Звезда» стал лидером Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по итогам двух проведённых туров.

В субботу, 16 августа, пермская футбольная команда «Звезда» выиграла матч второго тура первенства ПФЛ против димитровградской «Лады» — 3:2 (голы у «Звезды» забили Тюкалов (дважды) и Гусейнов).

В итоге после двух туров у «Звезды» максимально возможные шесть очков. Такой же показатель ещё у двух команд, но из-за разницы мячей пермская команда занимает пока первое место.

Следующий матч пермяки проведут в гостях в среду, 19 августа, с ФК «Тюмень», который занимает второе место.

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