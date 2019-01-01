«Единая Россия» направила в Минобр РФ письмо о запрете поборов с родителей школьников на покупку рециркуляторов воздуха Поделиться Поделиться Твитнуть

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку так называемых рециркуляторов. Об этом со ссылкой на координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы Алёну Аршинову сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Ранее установить такие устройства к началу учебного года предписал Роспотребнадзор.

«Мы направили в ведомство просьбу — настоятельно рекомендовать регионам закупать рекомендованные Роспотребнадзором устройства за счёт бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких поборов для соблюдения санитарных норм и требований в школах быть не должно. Ни в коем случае нельзя брать с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время», — заявила Алёна Аршинова.

Координатор партпроекта рассказала, что родители напрямую жаловались ей в соцсетях на эти «нововведения». В частности, случаи уже зафиксированы в Тамбовской, Владимирской, Волгоградской и Челябинской областях, Республике Башкортостан и Хабаровском крае — в этих регионах с родителей «требовали» от 500 до 700 руб. на закупку оборудования.

«Мы проверяли каждый случай — действительно, информация подтвердилась. Повторюсь, это недопустимо, и этот вопрос нужно решать оперативно. Со своей стороны, «Единая Россия» проследит, чтобы необходимые рециркуляторы и другое специальное оборудование приобретались именно за счёт средств бюджета. Партия также будет фиксировать все обращения от родителей, если такие случаи будут повторяться, и реагировать на каждое из них», — подчеркнула депутат.

Как отметил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, ряд подобных жалоб от родителей поступил на горячие линии ведомства. «Вместе мы проверяем информацию на местах. При подтверждении новых случаев оперативно будут предприняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных работников школ», — заверил замминистра.

Он напомнил регионам о персональной ответственности за подобные факты. «Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим самым внимательным образом», — подчеркнул Дмитрий Глушко.

Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания, председатель регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» :

— Действительно, во многих школах родители активно участвуют в жизни своих детей и стараются создать для них более комфортные условия. Но решения о финансовой помощи школе всегда принимаются на родительских (попечительских) советах. Это право родителей — внести свой вклад в оснащение школы или обустройство помещений или территории.

Когда же мы говорим о приобретении рециркуляторов для школ, то это затрагивает вопросы здоровья детей и создания условий эпидемиологической безопасности. Это исключительно прерогатива государства. Мы обязаны создать в школах безопасные условия обучения.

Ко мне не поступало обращений по этому поводу, но мы с коллегами будем держать этот вопрос на контроле и в случае необходимости соответственно реагировать.

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