Елена Лодыгина журналист Дмитрий Махонин прокомментировал инвестиционные проекты в здравоохранении Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 16 августа, глава Пермского края Дмитрий Махонин провёл в «Одноклассниках» прямой эфир и ответил на вопросы жителей. Большая часть вопросов была посвящена медицине. Так, один из них касался инвестиционных проектов в медицине, а именно строительства новых корпусов онкологической и инфекционной больниц. Как известно, оба медучреждения планируется построить на основе государственно-частного партнёрства уже в ближайшие годы.

По словам Дмитрия Махонина, эти проекты возможно реализовать только по итогам открытого конкурса, чтобы инвесторы могли предложить свои условия по строительству медучреждений, а власти могли бы проанализировать эти проекты.

При этом оба медучреждения будут работать в системе ОМС, поэтому население сможет получать бесплатную медицинскую помощь, а инвестор — окупить расходы.

«Наша задача сейчас, как бы фантастически это ни выглядело, — создать одну из лучших медицинских клиник, обеспечить лучевую терапию не только в Перми, но и в других городах Пермского края. Окупаемость этих проектов достаточно длительная, но в то же время мы получаем с вами возможность лечиться в лучших клиниках, а также привлекать пациентов из других территорий», — заявил Дмитрий Махонин.

По его словам, в этом году будет объявлено о реализации нескольких частных инициатив. Всего в регионе в ближайшие несколько лет будет построено порядка 30 медучреждений, не считая фельдшерско-акушерских пунктов.

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