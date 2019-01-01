Несколько районов Перми на следующей неделе останутся без воды Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 22 и 23 августа, из-за ремонтных работ на улицах Карпинского и Иньвенской сразу несколько районов Перми останутся без воды.

На ул. Карпинского работы начнутся 22 августа в 15:00 и завершатся 23 августа в 15:00. Под отключение воды попадут дома на улицах Архитектора Свиязева, Веры Засулич, Геологов, Камышловской, Карпинского, Композитора Глинки, Космонавта Леонова, Милиционера Власова, Норильской, Разведчиков, Ремонтной, Рязанской, Самолётной, Советской Армии, Сталеваров, Сусанина и Чердынской.

Ещё четыре дома останутся без воды с 22 августа до 23 августа из-за ремонтных работ на ул. Иньвенской. Адреса домов, которые попадут под отключение, можно посмотреть здесь.

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