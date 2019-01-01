Спрос на услуги нянь в Перми вырос на 28% Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитики портала «Авито» проанализировали количество объявлений на услуги нянь в крупных российских городах в период 1–7 августа по сравнению с 1–7 июня 2020 года. За этот период времени спрос на услуги нянь в Перми вырос на 28%. При этом количество объявлений, где люди предлагают услуги нянь, снизилось. Наибольшее снижение наблюдается в Перми и Краснодаре (на 14%), в Новосибирске (11%), в Самаре (5%), в Уфе и Ижевске (4%).

На 8% упал спрос и на домашние детские сады в Перми. Хуже ситуация наблюдается в Барнауле (-58%), Омске (-44%), Ижевске (-28%), Челябинске (-26%) и в Казани (-14%).

Кроме того, в период самоизоляции в России появилась такая экзотическая услуга, как онлайн-няни. Это люди, которые занимали ребёнка удалённо, с помощью Zoom или других программ для онлайн-конференций. Однако к августу их популярность стала сходить на нет: спрос в целом по стране уменьшился на 45%, а предложение — на 24%.

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