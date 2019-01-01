Бывший губернатор Пермской области Юрий Трутнев заработал за год 180 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство РФ опубликовало сведения о доходах и имуществе председателя, членов правительства и должностных лиц аппарата правительства за 2019 год.

Согласно представленным декларациям, бывший губернатор Пермской области, а ныне заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев за 2019 год задекларировал доход свыше 180 млн руб. В совместной и долевой собственности зампреда находятся земельный участок (7 тыс. кв. м), жилой дом (819,9 кв. м), квартира (47,6 кв. м), котельная, вспомогательное здание, два нежилых помещения (1,9 тыс. кв. м), а также четыре машины (БМВ X6, «Мерседес Бенц», «Порше Cayenne Turbo», «Тойота Хайлендер»), снегоход, автоприцеп и квадроцикл. Супруга Юрия Трутнева задекларировала доход в размере 2,6 млн руб.

По уровню дохода Юрий Трутнев стал третьим самым богатым федеральным чиновником после главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова (свыше 586 млн руб.) и зампреда Дмитрия Чернышенко (432,3 млн руб.)

Ещё один бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников зафиксировал за 2019 год доход в размере 7,6 млн руб. В совместной и долевой собственности у него находятся две квартиры — 158,4 кв. м и 258,4 кв. м, а также автомобиль Kia Cerato. Его супруга получила за год доход в 460,1 тыс. руб.

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