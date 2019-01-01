Доход депутата Госдумы Александра Василенко за год составил 46,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Александр Василенко задекларировал за 2019 год доход в размере 46,7 млн руб. По сравнению с 2018 годом, его доход увеличился на 14,9 млн руб. В собственности депутата указаны два земельных участка общей площадью 2,4 тыс. кв. м, жилой дом 219,2 кв. м, квартира 138,7 кв. м и машиноместо. Супруга депутата владеет квартирой в 105,2 кв. м, двумя машиноместами, автомобилем Audi A4. Ее доход за 2019 год составил свыше 12 млн руб.

Чуть меньшие суммы в декларациях о доходах за 2019 год указали другие депутаты Госдумы РФ от Пермского края. Так, сумму в 5,7 млн руб. задекларировал Андрей Исаев. По 5,6 млн руб. дохода получили Игорь Шубин и Игорь Сапко. Сумма в 5,4 млн руб. указана в декларации Дмитрия Сазонова, 4,8 млн руб. задекларировал Дмитрий Скриванов и 4,6 млн руб. — Алексей Бурнашов.

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