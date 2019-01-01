Елена Лодыгина журналист Самые богатые жены главврачей зафиксировали доход за 2019 год больше 8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало декларации о доходах и имуществе руководителей медучреждений за 2019 год. Наибольший доход — 6,599 млн руб. — задекларировал бывший главврач городской клинической поликлиники №2 Сергей Вылегжанин. В индивидуальной и совместной собственности у него находятся восемь земельных участков общей площадью 8,6 тыс. кв. м, жилой дом 191,4 кв. м и иное недвижимое имущество 12 кв. м, а также четыре машины, три из них «Газели» и одна «Фольксваген Пассат». У супруги Вылегжанина доход задекларирован в размере 2,832 млн руб. В общей долевой собственности у нее находятся два земельных участка, две квартиры, жилой дом и здание медпункта.

Стоит отметить, что Сергей Вылегжанин пришёл на пост главврача ГКП №2 после того как прежний руководитель Оксана Мелехова заняла пост министра здравоохранения Пермского края. Уволился он с этой должности в прошлом году, после того как прокуратура Индустриального района Перми выявила факты искусственного «дробления» закупок медицинских перчаток и медоборудования на сумму 350 тыс. руб. Сейчас он трудоустроен в ГКБ №4.

Ещё один главврач, который показал высокий доход, — руководитель Чусовской районной больницы Олег Долматов. Он задекларировал доход свыше 5 млн руб. Он владеет земельным участком в 50 кв. м, квартирой 60,3 кв. м, гаражным боксом, в долевой собственности имеет ещё одну квартиру. Передвигается руководитель Чусовской больницы на «Тойоте Камри». Супруга главврача зафиксировала доход в размере 222,8 тыс. руб., в пользовании у неё находятся две квартиры, земельный участок и гаражный бокс.

Однако среди представленных деклараций интересны не только доходы главврачей, но и их жён. Самый большой доход в размере 11,3 млн руб. имеет жена Андрея Ронзина. У неё в индивидуальной собственности находятся квартира 119,4 кв. м, три нежилых помещения и ещё одна квартира — в общей собственности. Она передвигается на двух машинах: «Сузуки гранд витара» и БМВ. Её супруг, главврач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин, задекларировал за 2019 год более скромный доход в размере 1,5 млн руб. В индивидуальной собственности руководителя больницы имеются земельный участок площадью больше 2 тыс. кв. м, жилое строение 221 кв. м, нежилое помещение и в общей долевой собственности квартира 78 кв. м. Главврач передвигается на машине «Мерседес Бенц Джи Л500».

Второй самой богатой стала жена главврача городской больницы №6 Виктора Гневашева — 8,460 млн руб. По данным Rusprofile, она владеет 80%-й долей сети клиник «Философия красоты и здоровья». В собственности у неё находится только автомобиль «Инфинити», в пользовании — квартира площадью 111 кв. м. Ее супруг задекларировал за прошлый год доход в 1,5 млн руб. У руководителя больницы в собственности нет никакой недвижимости, а только машина «Тойота Лексус», моторная лодка «Посейдон» и прицеп к легковому автомобилю «МЗСА».

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