В Перми для велосипедистов закрыли набережную Поделиться Поделиться Твитнуть

Соответствующие знаки появились на набережной 14 августа, согласно которым проезд по набережной на велосипедах, роликах и самокатах запрещён. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Напомним, в прошлом году уже закрывали набережную для велосипедистов, объясняя это правилами безопасности. Общественность выступила против. Тогда пермская администрация открыла набережную для велосипедистов в утренние часы и пообещала, что в скором будущем разработает правила передвижения и разместит их на специальных баннерах.

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