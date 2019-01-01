Пермские власти планируют выделить средства на разработку проекта для строительства малой сцены ТЮЗа Поделиться Поделиться Твитнуть

Инвестиционная комиссия поддержала финансирование на разработку научно-проектной документации по реконструкции здания на ул. Пермской, 66 для малой сцены Пермского театра юного зрителя. Сцена появится в здании памятника истории и культуры «Дом Пермского уездного земства». Разработку научно-проектной документации наполовину профинансирует краевой бюджет.

На заседании инвестиционной комиссии начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Елена Неганова отметила, что разработка научно-проектной документации с получением положительного заключения КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» на выполнение работ по приспособлению здания для современного использования — это первый этап реализации инвестиционного проекта. Второй этап — проведение работ.

Напомним, реконструкция здания под малую сцену ТЮЗа приурочена 300-летию Перми и входит в перечень приоритетных проектов. В прошлом году в Пермском ТЮЗе был проведён ремонт. В зрительном зале был заменён поворотный круг сцены и его механизм, планшет сцены, обновлён зрительный зал. Отремонтированы костюмерный цех, помещения верхнего реквизита, осветительного и звукового цехов, архива, гримёрки, кабинеты капельдинеров, пошивочного цеха и др.

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