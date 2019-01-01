Мария Сыропятова Глава минсельхоза Прикамья заработала за прошлый год более 28 млн руб. Более 5 млн руб. заработали семь членов правительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Опубликованы декларации о доходах членов правительства Пермского края за 2019 год.

Самый высокий доход задекларировала глава краевого минсельхоза Оксана Бреднева — 28,4 млн. руб.

По данным источника «Нового компаньона», министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края продала в прошлом году недвижимость, приобретённую до вступления в должность.

Напомним, что, до того как возглавить краевое министерство сельского хозяйства в июне 2019 года, Оксана Бреднева занималась бизнесом. Согласно декларации, ей принадлежит земельный участок в 2,5 тыс. кв. м, жилой дом плозадью 156,7 кв. м, дача площадью 45 кв. м, две трети доли в квартире площадью 82,3 кв. м и автомобиль Volkswagen Touareg.

На втором месте — вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков. С учётом иных доходов он заработал 17,6 млн руб., увеличив свой доход за год почти в три раза (в 2018 году он составлял 6 млн руб.). При этом он приобрёл в прошлом году земельный участок в 1,1 тыс. кв. м. и жилой дом в 242,3 кв. м. При этом ему больше не принадлежит квартира площадью 149,8 кв. м, которая была задекларирована по итогам 2018 года.

По-прежнему в его собственности находится треть квартиры площадью 67,8 кв. м,четверть квартиры площадью 45,2 кв. м, а также легковой автомобиль Mercedes-Benz Cupe. Его супруга за 2019 год пополнила семейный бюджет на 1,7 млн руб., заработав на 1,1 млн больше, чем годом ранее (в 2018 году она задекларировала доход в 637 тыс. руб.).

С большим отставанием на третьем месте — зампред краевого правительства и глава краевого минпромторга Алексей Чибисов. Ему удалось заработать в 2019 году 6,3 млн руб., увеличив свой доход на 1,8 млн руб. (по итогам 2018 года он задекларировал 4,5 млн руб.). Супруга Алексея Чибисова внесла вклад в семейный бюджет в размере 4,9 млн руб., что на 1,6 млн руб. больше, чем по итогам 2018 года (тогда её доход равнялся 3,3 млн руб.).

В собственности Алексея Чибисова по-прежнему земельный участок площадью 1,9 тыс. кв. м и жилой дом в 390,3 кв. м, а также автомобиль Toyota и автоприцеп.

Глава администрации губернатора Леонид Политов увеличил доход в полтора раза: с 2,9 млн руб. в 2018 до 4,3 млн руб. в 2019 году.

Меньше всех среди глав краевых министерств и ведомств заработала за 2019 год руководитель агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Ветошкина — 450 тыс. руб. Ей принадлежат две квартиры — площадью 45,5 кв. м и 55,1 кв. м.

Больше 5 млн руб. в прошлом году заработали семь глав краевых ведомств: кроме вышеперечисленных — первый вице-премьер Ольга Антипина, министр территориального развития Александр Борисов, министр финансов Елена Чугарина, министр тарифного регулирования и энергетики Андрей Кокорев.

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