Дмитрий Енцов журналист Изменение параметров для строительства ледовой арены в Мотовилихе рассмотрят на гордуме Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены комиссии по землепользованию и застройке Перми рекомендовали вынести на заседание гордумы вопрос изменения параметров участка в Мотовилихинском районе для строительства крытой ледовой тренировочной арены.

Заявителем выступил комитет по физической культуре и спорту администрации Перми, который запланировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса недалеко от цирка, на участке по адресу ул. Лебедева, 46а.

Сейчас участок, находящийся в муниципальной собственности, расположен в зоне парков и скверов ТОП-1. Для проектирования ФОКа требуется его перевод в зону ЦС-3 (спортивных и спортивно-зрелищных сооружений).

Предварительно, ФОК будет копией аналогичного объекта на ул. Урожайной (в 2019 году там открылся ФОК «Ледовый». — Ред.) для занятий фигурным катанием, конькобежными видами спорта и хоккеем.

Отметим, что «прототип» предполагаемого ФОКа — «Ледовый» — имеет две ледовые площадки: большую — размером 56 х 26 м, и малую — 14 х 12 м. Кроме того, в комплексе есть хореографический зал, холл, спортивный зал, раздевалки, а также парковка минимум на 20 машино-мест.

На заседании комиссии отмечено, что на публичных слушаниях по этому вопросу жители ближлежащих домов выразили опасение, что из-за ледовой арены будет значительно уменьшено количество парковочных мест на придомовых территориях, но главное, выразили обеспокоенность, что энергопотребление нового сооружения отрицательно скажется на потреблении энергии для жителей.

Выслушав все доводы, члены комиссии проголосовали за вынесение вопросов изменения параметров территории на заседание Пермской городской думы.

Предполагаемое место под новый ФОК (обведено красным кругом). Фото: yandex.ru/maps

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