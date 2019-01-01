Елена Лодыгина журналист Владимир Плотников за год в два раза увеличил свой доход Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год.

Самым богатым народным избранником традиционно стал Владимир Плотников, задекларировавший доход в размере 353,9 млн руб. Для сравнения: по итогам 2018 года его доход составлял 151,5 млн руб.

В собственности у депутата указаны восемь земельных участков общей площадью 18,8 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 938,9 кв. м и половина доли квартиры площадью 118,5 кв. м в Испании.

Ещё одна квартира площадью 147,8 кв. м находится в пользовании. В декларации депутата также есть информация о двух автомобилях Mercedes-Benz S63, Rolls Royce Ghost и прицепе МЗСА-817708.

Супруга депутата задекларировала доход в размере 589 тыс. руб. У неё в собственности находятся семь земельных участков общей площадью 13,6 тыс. кв. м, два жилых дома площадью 1,5 тыс. кв. м, две квартиры больше 188 кв. м и половина доли квартиры в Испании.

Автотранспорт, которым владеет супруга народного избранника, — Bentley Continental-Flyingspur и два Porshe Cayenne.

Вторым по доходам депутатом Пермской гордумы стал Алексей Дёмкин с более скромным доходом за 2019 год — 55,9 млн руб. Годом ранее его доход составлял 16,3 млн руб. У народного избранника четыре земельных участка общей площадью 6,3 тыс. кв. м, три жилых дома площадью 1,3 тыс. кв. м, два нежилых помещения общей площадью 132,3 кв. м, доли в двух нежилых помещениях, гараж (154,1 кв. м), машина Porshe Cayenne Turbo E2 и мотоцикл BMW K 1200S. Доход супруги задекларирован в размере 3,7 тыс. руб. В собственности у неё встроенное нежилое помещение 148,7 кв. м, автомобили BMW X3 и Porshe Macan Turbo и в пользовании два земельных участка, жилой дом, гараж.

Третьим самым богатым депутатом стал Михаил Бесфамильный с доходом 51,7 млн руб. У него в долевой собственности находятся три земельных участка, в индивидуальной — 12 помещений общей площадью 262,9 кв. м. Супруга депутата указала доход в размере 2,1 млн руб., в долевой собственности — земельный участок, два помещения и здание, в индивидуальной — квартира 190,8 кв. м, а также машина Porshe Сayenne.

Наименьший доход за 2019 год задекларировал Александр Филиппов — 124,3 тыс. руб. В общей совместной собственности депутата находится квартира 90 кв. м, и ещё одна квартира меньшей площади в пользовании. У него также есть в собственности машина Toyota Land Cruiser 200. У супруги депутата доход за 2019 год составил 369,5 тыс. руб. В долевой собственности у неё значатся две квартиры общей площадью более 150 кв. м, и в пользовании — одна квартира площадью 55,2 кв. м.

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