Дмитрий Енцов журналист Дмитрий Махонин заработал в прошлом году 3,8 млн руб. В его собственности нет автомобиля, но есть квартира площадью 124,6 кв. м. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Опубликована декларация о доходах врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Его задекларированный годовой доход составил 3 млн 841 тыс. 481 руб. 18 коп.

В его собственности есть квартира площадью 124,6 кв. м., и это всё имущество. Но в пользовании у него одна квартира площадью 118,3 кв. м., и вторая квартира площадью 102 кв.м. (также право пользования этой квартирой есть у трёх из четырёх его детей).

Также в пользовании у врио губернатора — жилой дом площадью 96,6 кв. м., а также земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м.

Автомобилей ни в собственности, ни в пользовании у Махонина нет. В праве пользования ещё одного — четвёртого ребёнка, есть квартира площадью 97,6 кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.