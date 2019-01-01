Алиса Окулова Бывший автосалон «Экс-Авто» вновь выставлен на продажу по сниженной цене Поделиться Поделиться Твитнуть

Крупный имущественный комплекс на ул. Спешилова, 111/3 в «Камской долине» находится в продаже с сентября прошлого года. В августе этого года бывший автосалон «Экс-Авто» вновь выставили на продажу по стоимости, сниженной в два раза.

Изначально имущество «Экс-Авто» продавалось по нескольким адресам: автосалон на ул. Елькина, 14 и на ул. Спешилова, 111/3.



В имущественный комплекс на ул. Елькина входили два здания — площадью 9,4 тыс. кв. м и 380 кв. м. В состав лота вошло также право аренды земельного участка площадью 10 тыс. кв. м и оборудование газовой котельной. Здания купил индивидуальный предприниматель Евгений Горелик.



Второй имущественный комплекс, на ул. Спешилова, 111/3, продавался с сентября 2019 года за 90 млн руб. В августе 2020 года стоимость была снижена до 44 млн руб. Как сказано в тексте объявления, цена будет понижаться до 24 млн руб. при отсутствии покупателей. Имущество включает в себя двухэтажное здание автосалона площадью 3,4 тыс. кв. м и земельной участок площадью 5,1 тыс. кв. м, а также одноэтажное здание котельной, не укомплектованное оборудованием.



Напомним, холдинг «Экс-Авто» был признан банкротом в 2016 году. Автосалоны бывшего крупнейшего дилера «АвтоВАЗ» размещались в Перми, Березниках и Чусовом.

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