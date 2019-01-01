Елена Лодыгина журналист Пермская администрация планирует вернуться к пятилетним контрактам на обслуживание трамвайных маршрутов в 2024 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми планирует внести изменения в документы, регулирующие регулярные пассажирские перевозки. Проект постановления о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Перми был опубликован в пятницу, 14 августа. В приложении №4 прописан график заключения муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок.

Согласно этому приложению, в сентябре 2020 года планируется заключить контракты с перевозчиками на 26 автобусных маршрутов. В частности, контракты на пять лет планируется подписать на маршруты №№5, 7, 9, 12, 16, 19, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 51, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 68 и 74. Ещё по 22 маршрутам контракты будут заключены на два года, и по трём — на 1 год и 10 месяцев. Аукционы на двухлетние контракты будут проведены в срок до 1 декабря 2022 года. А те маршруты, по которым контракты будут заключаться на 1 год и 10 месяцев, будут разыграны в октябре 2022 года.

При этом городская администрация планирует вернуться к пятилетним контрактам на трамвайное обслуживание. Напомним, аукционы на обслуживание трамваев были разыграны в мае 2020 года. Единственный участник аукциона, с которым заключён контракт — МУП «Пермгорэлектротранс», — обслуживает эти маршруты до 30 ноября 2020 года. После этого мэрия планирует заключить контракт на несколько лет, а с 2024 года увеличить срок действия договора до пяти лет.

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