Дмитрий Махонин: «В Прикамье будет создана особая экономическая зона» Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Пермского края Дмитрий Махонин 13 августа подписал соглашение с управляющим директором ООО «Сибур» Павлом Ляховичем . Документ направлен на обеспечение взаимодействия при создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Статус ОЭЗ планируют присвоить участку, который располагается в границах Гамовского сельского поселения. Его общая площадь составляет порядка 200 га. Режим ОЭЗ будет действовать на протяжении 49 лет.

«Особая экономическая зона — это эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства. Это новая для региона форма поддержки бизнеса, предполагающая льготное налогообложение», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Режим ОЭЗ позволяет получить предприятиям налоговые преференции. Компании освобождаются от налога на землю, налога на имущество, транспортного налога. Кроме этого, минимальная ставка по налогу на прибыль будет составлять от 2%.

«Такие условия позволяют сокращать инвестиционный цикл проектов компании, повышать рентабельность и снижать сроки окупаемости», — пояснили в краевом минэкономразвития.

Вблизи будущей экономической зоны расположены такие предприятия, как «Сибур» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Сейчас краевые власти планируют строительство дополнительного выезда из промузла. Он позволит снизить логистическую нагрузку на район. Для обеспечения ОЭЗ железнодорожной инфраструктурой уже начаты переговоры с ОАО «РЖД».

Заявка на создание особой экономической зоны будет направлена в Министерство экономического развития РФ в 2021 году.

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