Дмитрий Енцов журналист В выходные воду отключат в сотне домов четырёх районов Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, из-за ремонтных работ в разных частях города от подачи воды будут отключены около сотни домов.

В субботу, 15 августа, с 9 утра до 19 часов дня воды не будет по адресам:

- ул. Екатерининская, 224;

- ул. Плеханова, 39;

- ул. Уссурийская, 15, 23.

С 10 утра субботы до 10 утра воскресенья воды не будет по адресам:

- Бродовский тракт, 1, 11, 11б, 15, 9;

- ул. Василия Васильева, 6, 8;

- ул. Героев Хасана, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107б, 108, 109/2а, 109/2б, 109/3, 109а, 110, 113, 113а, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149/1, 149/3, 149б, 151а, 153, 157, 159, 159/1, 64, 66, 68, 70, 72, 72б, 72в, 74, 76, 78, 78а, 80, 92, 98;

- Центральная Ферма, 1, 10, 15, 2, 5, 8.

В воскресенье с 9 утра до 19 часов вечера отключат воду по адресам:

- ул. Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;

- ул. Коспашская, 12, 5, 7, 9;

- ул. Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;

- ул. Усадебная, 2, 3, 4, 55, 6.

С 9 утра до 20 часов вечера — по адресам:

- ул. Крисанова, 11, 13, 15, 17, 7;

- ул. Монастырская, 123, 155;

- ул. Петропавловская, 105, 109, 97;

- ул. Плеханова, 12, 13;

- ул. Решетникова, 24;

- ул. Якуба Коласа, 1, 11, 3, 5, 5а, 9.

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