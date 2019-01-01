В Перми подвели итоги онлайн-викторины «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 13 августа, в Перми наградили победителей онлайн-викторины «Город трудовой доблести». Организаторы подготовили четыре блока вопросов по истории города, промышленных предприятий, выдающихся личностей и знаковых событий Перми (бывшего Молотова) в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае..

В итоге победителями стали трое жителей Перми, они набрали наибольшее количество баллов за минимальное время и получили дипломы и подарки. Победителями стали Антонина Гриневич, Ярослав Харинов и Наталья Шестакова.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев напомнил, что 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести». Пермь стала одним из 20 городов, удостоенных российского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Региональное отделение партии «Единая Россия» реализовало ряд мобилизационных проектов в кампанию по присвоению Перми почётного звания — это создание сайта ЗаПермь.РФ, организация пикетов по сбору подписей в поддержку инициативы (до режима самоизоляции), а также сбор подписей на 37 крупных предприятиях города и создание передвижной тематической выставки. Помимо этого, продолжается работа по информированию жителей региона о вкладе Прикамья в Великую Победу. Сейчас выставка размещена на АО «ОДК-Пермские моторы». Она состоит из 10 стендов и посвящена роли промышленных предприятий и жителей города Перми в достижении Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовкой исторической справки-обоснования занимался лично региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов. «После подписания указа президентом о присвоении Перми почётного звания наша работа не заканчивается, — отметил он. — Важно, чтобы это звание не превратилось в «вывеску», а наполнялось смыслом для каждого пермяка — и молодого, и пожилого».

Также Сергей Неганов рассказал о новых уникальных проектах Пермского государственного архива социально-политической истории. В частности к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Пермском крае создан Единый пермский краевой банк. В Банк информации входят семь баз данных, содержащих информацию об участниках боевых действий и тружениках тыла — жителях Пермского края.

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