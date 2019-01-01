МегаФон: количество зарегистрированных 4G-устройств выросло до 35 миллионов Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Число пользователей мобильного интернета в России продолжает расти. За второй квартал их количество выросло на 4,2% до 34,9 млн человек. Об этом сообщил сегодня оператор МегаФон, раскрыв итоги работы за последние три месяца.

Как рассказали аналитики оператора, почти каждый второй абонент (а это 46,3% от общей базы) пользуется передачей данных. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 14,5% до 35 млн.

Общее число абонентов МегаФона в России во втором квартале осталось практически на уровне прошлого года — 75,4 млн.

Чистая прибыль компании выросла на 35,2%. Как отмечают в пресс-службе оператора, в значительной мере на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.

Приводим ключевые результаты оператора за второй квартал 2020 года:

·Выручка сократилась на 8,3% и составила 78,5 млрд руб.

·Сервисная выручка снизилась на 6,9% и составила 73,4 млрд руб.

·Продажи оборудования и аксессуаров сократились на 24,7% до 5,2 млрд руб.

·Показатель OIBDA сократился на 8,4% до 35,6 млрд руб., рентабельность OIBDA стабильна на уровне 45,4%

·Операционный CAPEX снизился на 20,1% до 13,1 млрд руб.

·Чистая прибыль выросла на 35,2% до 4,0 млрд руб.

·Общий долг сократился на 17,7 млрд руб. до 357,4 млрд руб.

·Количество абонентов в России сохранилось на уровне 75,4 млн

·Число пользователей передачи данных выросло на 4,2% до 34,9 млн

«На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли. Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь. При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. Рост и перераспределение нагрузки потребовал от наших специалистов постоянного мониторинга и оперативной реакции на изменения значений. В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции — исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов», — прокомментировал Геворк Вермишян, генеральный директор компании.

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