Дмитрий Енцов журналист Объявлен «осенний» аукцион на обслуживание автобусного маршрута до аэропорта Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок опубликован очередной аукцион на обслуживание автобусного маршрута №108 «Автовокзал г. Пермь» — «Аэропорт Большое Савино».

Отличие этого аукциона от предыдущих в том, что он затрагивает обслуживание маршрута сразу на три месяца — с 1 сентября по 30 ноября. Ранее «разыгрываемый» период обслуживания затрагивал от трёх недель до одного месяца.

По новым условиям победитель обязан задействовать три автобуса в будние дни и два — в выходные.

Но на этот раз все автобусы должны быть экологическим классом «Евро-5» (ранее допускалось и «Евро-3»), возраст — до пяти лет.

Начальная (максимальная) цена контракта — 5 млн 70 тыс. руб. Торги должны состояться 17 августа.

Прошлый (на период с 10 по 31 августа) и позапрошлый аукционы (с 9 июля по 9 августа) выиграло ООО «Дизель», первый аукцион «взял» ИП Олег Новосёлов.

Напомним, автобусный маршрут №108 появился в июне и фактически заменил прежний маршрут №42, который с того же времени «переброшен» на новый для себя маршрут «Микрорайон Красные Казармы (пл. Карла Маркса)» — «Песьянка».

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