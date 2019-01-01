Дмитрий Енцовжурналист
Добавлен ещё один речной рейс от Перми до Усть-Качки
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В расписании речных рейсов из Перми до Усть-Качки добавился ещё один — по пятницам. То есть в неделю «туда-обратно» отправляются теперь три рейса.
Отправление от речного вокзала по пятницам, субботам и воскресеньям — в 9:30. Прибытие в Усть-Качку — в 14:00.
Отправление в Пермь — в 16:00, прибытие — в 20:55. Стоимость поездки — до 500 руб.
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