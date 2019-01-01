Армен Гарслян: «Мы возвращаем сотрудников на «пятидневку» Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян заявил о досрочном возвращении с 1 сентября 2020 года дневного персонала компании на пятидневный режим работы. Такое решение принял антикризисный штаб «Метафракс Групп» для поддержания производственного процесса и благосостояния работников предприятия, сообщает пресс-служба предприятия.

Возвращение к «пятидневке» состоялось досрочно, на два месяца раньше, чем было запланировано. Дневной персонал «Метафракса» временно, на полгода, перешёл на четырёхдневный режим работы с 1 мая 2020 года. Эта чрезвычайная мера была принята в связи с рисками существенного падения объёмов сбыта продукции. При этом на стройплощадке комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) в Губахе работы продолжались в непрерывном режиме. По решению министерства строительства Пермского края строительство комплекса АКМ было внесено в разрешённый список объектов, работы по которым не должны прекращаться. ПАО «Метафракс» было включено в перечень системообразующих предприятий страны.

— Возвращение на «пятидневку» позволит сотрудникам и их семьям вернуться к привычному образу жизни. Сегодня уже можно сказать, что мы выстояли. Антикризисные решения, которые были нами приняты, дали положительный результат. Самое главное, что в сложной ситуации мы не остановили производство и продолжили строительство комплекса АКМ. Спасибо руководителям и всем работникам предприятия за понимание. Отдельная благодарность — главе региона Дмитрию Николаевичу Махонину и его команде за оказанную поддержку, — заявил Армен Гарслян.

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