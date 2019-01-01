Григорий Серёдкин Гол полузащитника «Звезды-2005» Кристины Хорошевой признан лучшим в туре женской Суперлиги Поделиться Поделиться Твитнуть

Гол полузащитника пермского ЖФК «Звезда-2005» Кристины Хорошевой признан лучшим в третьем туре женской Суперлиги — 2020, сообщает пресс-служба турнира. Видеозапись гола можно посмотреть здесь.

Напомним, в матче минувшего тура, который состоялся 11 августа, «звёздочки» уверенно обыграли московское «Чертаново» со счётом 2:0. Помимо Кристины Хорошевой в составе пермской команды отличилась Надежда Ильиных.

После прошедшего тура «Звезда-2005» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе две победы и одну ничью.

Следующую игру подопечные Елены Сусловой проведут 21 августа в Перми на стадионе «Звезда». Соперник — лидер чемпионата, московский ЖФК «Локомотив».

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