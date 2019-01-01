Елена Лодыгина журналист Краевое Росимущество взыскивает с магазина Castorama больше 10 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ТУ Росимущество по Пермскому краю подало в пермский арбитраж иск о взыскании с ООО «Касторама Рус» 10,6 млн руб. Иск зарегистрирован в картотеке суда 12 августа.

В московском офисе компании детали судебного иска оперативно прокомментировать не смогли и попросили запрос.

Напомним, магазин Castorama находится в Верхних Муллах, на ул. 2-й Казанцевской, 11.

Участок под размещение магазина был арендован в 2008 году. Тогда по настоянию властей ритейлер вынужден был построить дорожную развязку на шоссе Космонавтов.

Позже владельцы магазинов заявили о намерении построить второй магазин в Перми, на участке в микрорайоне Ива-1. Там был приобретён участок, но магазин так и не был открыт.

В этом году в Перми произошёл скандал, связанный с пермским магазином Castorama. Во время пандемии коронавируса магазин оказал благотворительную помощь одному из реабилитационных центров для инвалидов. Однако в паллетах, которые были привезены под видом благотворительной помощи, оказался обычный мусор.

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