Елена Синица В Перми объявлен аукцион на приобретение книгобота за 450 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

«Объединение муниципальных библиотек» Перми объявило аукцион на приобретение книгобота — специальной станции по выдаче книг. Заявки принимаются до 20 августа.

Приспособление должно появиться в центральной городской библиотеки им. Пушкина.

Стартовая цена — 450 тыс. руб. Срок поставки — два месяца.

Согласно техническому заданию, автомат сможет обслуживать людей самостоятельно, через электронный читательский билет. Кроме того, машина станет проверять электронный формуляр клиента, вносить туда изменения, печатать квитанции.

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