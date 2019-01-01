Агентство «СВОИ» готовит рейтинг добросовестных застройщиков Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство СВОИ приступило к работе над традиционным инициативным исследованием «Рейтинг добросовестных застройщиков». Такие исследования социологи агентства проводят с 2011 года раз в два года.

За этот период было подготовлено четыре рейтинга добросовестных застройщиков Перми. В условиях экономического кризиса 2020 года изучение изменений ситуации на строительном рынке особенно актуально, отмечают в агентстве.

Цели исследования — информирование покупателей жилья о том, в какой степени можно доверять тому или иному застройщику, повышение их узнаваемости и репутации. Рейтинг добросовестных застройщиков создан для всех участников рынка, которых интересует ситуация в строительной сфере Перми. Исследование полезно и для самих застройщиков: оно позволяет понять и оценить те или иные направления своего развития. Итоги исследования позволяют выявить лидеров и аутсайдеров рынка.

Рейтинг — это масштабное комплексное исследование, которое проводится в несколько этапов.

Первый этап — «кабинетное» исследование. В ходе него изучается информация из открытых источников (в том числе Росстата), а также данные, предоставленные через анкетирование самими застройщиками.

Второй этап — бенчмаркетинговое исследование, в процессе которого изучается оценка своей работы самими строительными организациями.

Третий этап — опрос экспертов строительной сферы, агентств недвижимости, риелторских и оценочных компаний, СМИ, финансовых организаций, банков, общественных организаций и ассоциаций, органов власти, сетевых компаний.

Наконец, проводятся два опроса жителей города Перми и жителей новостроек. При опросе используются очный и онлайн-методы общения с респондентами.

«Популярность исследования росла, всё больше застройщиков принимали участие в рейтинге. Так, если в 2011 и 2013 годах их было 13, то в 2015 году в исследовании изъявили желание принять участие 19 застройщиков. В 2018 году были заявлены 23 участника. Такой интерес говорит о доверии к рейтингу и высокой степени достоверности оценок, которые даны как экспертами, так и горожанами» — говорят в агентстве.

Большинство экспертов, принимавших участие в исследовании, сотрудничают с социологами с 2011 года, что свидетельствует о поддержке рейтинга профессиональным сообществом. В этом году специалисты агентства «СВОИ» также приглашают экспертов внести свой вклад в исследование не только ответами, но и интересными вопросами к застройщикам и жителям их домов, ко всем пермякам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.