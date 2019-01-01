Дмитрий Енцов журналист В больницах Прикамья 945 коек «возвращено» в обычный режим из коронавирусных отделений Поделиться Поделиться Твитнуть

В медучреждениях прикамья с 10 по 12 августа «обратно» перепрофилированы 945 коек, которые ранее были направлены для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

В частности, это касается следующих медучреждений:

— 150 коек в ГБУЗ ПК «ГБ №6»;

— 230 коек в ГБУЗ ПК «КБ им. Е. А. Вагнера» г. Березники;

— 200 коек в ГБУЗ ПК «ККПБ»,

— 140 коек в ГБУЗ ПК «КДКБ»;

— 20 коек в ГБУЗ ПК «ГБ Лысьвенского ГО»;

— 45 коек в ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ»;

— 120 коек в ГБУЗ ПК «ПККГВВ»;

— 40 коек в ГАУЗ ПК «ГКБ №4» г. Кизел.

Для «ковидных» пациентов в регионе остаются 2382 койки. Свободный коечный фонд составляет 60,1%.

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