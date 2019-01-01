Елена Синица Центр Перми в воскресенье перекроют из-за соревнований по триатлону Поделиться Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 16 августа, в центре Перми будет закрыто движение транспорта в связи с проведением чемпионата Пермского края по триатлону. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В частности, с 6:30 утра до 12 часов дня будет закрыто движение транспорта на следующих участках:

— ул. Монастырская от дома №2 до ул. Осинской;

— ул. Максима Горького от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. 25 Октября от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Советской;

— ул. Газеты «Звезда» от ул. Окулова до ул. Советской;

— Комсомольский проспект от дома №1 до ул. Советской;

— ул. Куйбышева от ул. Монастырской до ул. Советской.

До этого, 15 августа, с 7 утра до полудня будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ул. Монастырской, на участке от дома №2 до ул. Осинской.

Часть автобусных маршрутов будет запущена в объезд.

В частности, автобусы №2 и №51 в направлении станции Пермь I будут следовать до ул. Советской.

Автобусы №3 в направлении станции Пермь I будeт следовать по ул. Сибирской и Советской.

Автобусы №14 и №50 будут следовать без заезда на станцию Пермь I.

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