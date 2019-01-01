Михаил Суслов В Прикамье выработка электроэнергии сократилась на 12,6%, потребление — на 6,8% Поделиться Поделиться Твитнуть

Электростанции Пермского края за первое полугодие выработали на 12,6% меньше электроэнергии, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.



Снижение там связывают с уменьшением выработки на 31,7% на Пермской ГРЭС, Яйвинской ГРЭС — на 5,1%, Чайковской ТЭЦ — на 23,9%, а также выводом из эксплуатации генерирующего оборудования Кизеловской ГРЭС и Пермской ТЭЦ-6.



Потребление электроэнергии в регионе с января по июль составило 12 млрд 906,5 млн кВт/ч (снижение на 6,8%). Потребление снизили крупные предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — на 11,7%, «Ависма» (филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма») — на 22,2%, ПАО «Уралкалий» — на 4%, и АО «Транснефть-Прикамье» — на 25,7%.



Уменьшение потребления связано также с влиянием температурного фактора в январе — марте, с введением карантинных мероприятий в апреле и реализацией соглашения ОПЕК+.

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