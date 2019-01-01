Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Балет на горе Крестовой перенесли в четвёртый раз Судьба фестиваля «Тайны горы Крестовой» должна решаться на заседании оперштаба 18 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В обозначенные ранее сроки — 12–16 августа — ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе состояться не сможет, поскольку нет разрешения Роспотребнадзора на проведение подобных мероприятий.

Однако организаторы не теряют надежды провести фестиваль позже: сейчас он планируется на 22–24 августа. 22 августа должен состояться традиционный балетный спектакль на вершине горы на закате — будет показан «Спартак» Хачатуряна в исполнении артистов Башкирского государственного театра оперы и балета.

Театр уже получил разрешение на проведение гастролей и готовится к выезду, поэтому спектакль состоится при любых раскладах. Если не будет разрешения на привлечение зрителей, балет пройдёт онлайн.

Судьба фестиваля «Тайны горы Крестовой» должна решаться на заседании оперативного штаба 18 августа.

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