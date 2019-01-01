Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия потратит на замену автобусных остановок 36,4 млн руб. Заменят 110 остановок во всех районах Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: с сайта госзакупок

Департамент транспорта Перми в конце июля объявил девять аукционов на восстановление 110 автобусных остановок в городе. Общая стоимость работ составит 36,413 млн руб. Стоимость одной остановки достигнет 331 тыс. руб.

В конкурсной документации сказано, что подрядчик должен за эти деньги изготовить и установить больше 110 остановочных павильонов с навигационной информацией (торцевой и фасадной фриз-вывесками, где будут указаны название остановочного пункта, схема маршрута регулярных перевозок).

В перечень работ также включено изготовление информационного щита для размещения объявлений, информационных табличек с интервалами движения и расписанием маршрутов. Основным цветом павильонов будет антрацитово-серый, буквы основной надписи — белым цветом, они должны быть выполнены шрифтом «Пермиан».

Стенки павильонов будут из стекла «Триплекс» толщиной 8 мм с антивандальными конструкциями. Автобусные остановки планируется заменить сразу в нескольких районах Перми по следующим адресам: ул. Екатерининская, 210; ул. Сибирская, 48/1; ул. Ленина, 83, 69 и 94; пр. Декабристов, 29а; ул. Светлогорская 11 и 18; ш. Космонавтов, 61б и 82; ул. Пушкина 27 и 66; ул. Попова, ул. Ушинского, бульвар Гагарина, а также пр. Парковый, 2, 4б и 22б и др. Все работы должны быть выполнены до 1 июля 2021 года.

Фото: с сайта госзакупок

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