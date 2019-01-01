Алиса Окулова Экс-начальник штаба прикамского МВД назначен замом руководителя полиции Челябинской области Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший начальник штаба ГУ МВД по Пермскому краю Артур Рахматуллин назначен заместителем руководителя ГУ МВД Челябинской области. В этом качестве он был представлен на селекторном совещании временно исполняющим обязанности начальника регионального полицейского главка Сергеем Богдановским. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе управления в Челябинске.

Артур Рахматуллин начал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Ленинского района Перми. В 2004 году назначен на должность замначальника отдела уголовного розыска УВД Ленинского района Перми. С 2004 по 2016 год проходил службу на различных руководящих должностях. С 2016 года и до недавнего времени руководил штабом ГУ МВД России по Пермскому краю.

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