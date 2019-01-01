Елена Синица Социальные службы Пермского края возобновят приём посетителей с 1 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 сентября социальные службы Пермского края начнут принимать граждан в очной форме. Речь идёт о центрах социальных выплат и службах занятости и территориальных отделах минсоцразвития. Такое решение было принято 12 августа на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Территориальные управления минсоцразвития, отделы центра социальных выплат и компенсаций и службы занятости откроются во всех 46 муниципальных образованиях региона.

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