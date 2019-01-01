Елена Синица В Прикамье разрешены очные экзамены по творческим направлениям Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперштаб по борьбе с коронавирусом 12 августа разрешил проведение вступительных творческих экзаменов в высших и средних учебных заведениях, а также школах искусств в очной форме. В соответствии с указом губернатора, данное решение уже вступило в силу.

В первую очередь изменения касаются хореографических, вокальных и художественных направлений, где экзамены предполагают демонстрацию физических и артистических способностей абитуриентов. Также будут разрешены вступительные экзамены в учреждениях дополнительного образования (детские школы искусств).

Кроме этого, минкульту и Агентству по туризму дано поручение проработать с главным санитарным врачом Прикамья проведение крупных фестивалей и других культурных событий на открытом воздухе. Каждое мероприятие должно иметь алгоритмы, противодействующие распространению коронавирусной инфекции.

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