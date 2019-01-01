Мария Сыропятова В Пермском крае минимальный набор продуктов подорожал на 3,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2020 года стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в среднем по Пермскому краю составила 4280 руб. 97 коп., что на 3,4% выше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг увеличилась на 0,82% и составила 15 402 руб. 75 коп. в расчёте на одного человека в месяц.

Больше всего в июне подорожали макаронные и крупяные изделия — на 2,46%. В Пермьстате отмечают, что стоимость овсяных хлопьев «Геркулес» выросла в этой группе продуктов больше других— на 7,32%.

Подорожали в Прикамье и колбасные изделия с продуктами из мяса и птицы — на 0,79%. Среди них больше других продуктов этой группы выросла в цене варёная колбаса — на 2,05%.

На 0,75% вырос индекс потребительских цен на рыбопродукты, максимально подорожала в этой группе солёная селёдка — на 5,71%.

Хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 0,27%, но самый большой рост показали самые распространённые продукты этой группы — хлеб и булочные изделия из муки первого и второго сортов (на 1,29 %).

В целом индекс потребительских цен на продукты питания в июне вырос на 0,2% по сравнению с маем 2020 года. Аналогичный показатель на непродовольственные товары был увеличен на 0,31%, а на услуги — на 0,52%. Общий индекс в регионе вырос на 0,33%.

Индекс во втором квартале 2020 года в Прикамье вырос на 1,98% по сравнению с первым кварталом текущего года. Индекс потребительских цен непродовольственных товаров вырос за тот же период на 0,96%, а услуг — на 0,98%. Общий индекс потребительских цен в Прикамье во втором квартале вырос на 1,33%.

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