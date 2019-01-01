Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае разрешена работа детских спортивных секций Поделиться Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края вновь разрешена работа детских спортивных секций. Такое решение принято 12 августа по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, с 14 августа официально к тренировкам могут приступить 25 тыс. детей, обучающихся в муниципальных и региональных спортивных школах и секциях.

При этом в заведениях необходимо исполнять все противоэпидемиологические мероприятия.

Напомним, оперштаб также разрешил работу всем бассейнам и стадионам.

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