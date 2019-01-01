Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае разрешена работа детских спортивных секций
На территории Пермского края вновь разрешена работа детских спортивных секций. Такое решение принято 12 августа по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом, с 14 августа официально к тренировкам могут приступить 25 тыс. детей, обучающихся в муниципальных и региональных спортивных школах и секциях.
При этом в заведениях необходимо исполнять все противоэпидемиологические мероприятия.
Напомним, оперштаб также разрешил работу всем бассейнам и стадионам.
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