На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны Поделиться Поделиться Твитнуть

Тесты на знание истории Великой Отечественной войны прошли почти 100 тыс. человек. Задания разработаны при содействии экспертов из РГГУ и позволят подготовиться к написанию «Диктанта Победы» 3 сентября, сообщают в пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тыс. человек. Об этом в ходе ВКС рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тыс. человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», — отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране, — заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа».

После проведения всероссийского ВКС состоялось заседание регионального организационного комитета «НАША ПОБЕДА» партии «Единая Россия». Заседание вели Сергей Неганов, сопредседатель регионального организационного комитета, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая Память» в Пермском крае, директор Пермского государственного архива социально-политической истории, и Ирина Шевчук, заместитель руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». На заседании присутствовали представители министерства образования Пермского края, общественных организаций «Молодая Гвардия « и «Волонтёры Победы», а также представители Росгвардии и Министерства обороны РФ.

В этом году площадки будут организованы на базе Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, на которых в «Диктанте Победы» примут участие сотрудники воинских частей, располагающихся в Пермском крае.

«Диктант Победы» напишут воспитанники Пермского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации, а также Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Фёдора Кузьмина войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Сергей Неганов: «Сейчас идёт процесс согласования площадок с министерством образования Пермского края для проведения «Диктанта Победы» в образовательных учреждениях. Особое внимание в этом году будет уделено обеспечению каждой площадки всеми необходимыми средствами защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. А уже сегодня можно проверить свои знания и пройти пробные тесты на сайте «Диктанта Победы».

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