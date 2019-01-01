Мобильный ID: в Прикамье предложили ввести доступ к сайтам без логинов и паролей Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Жители Пермского края при регистрации или авторизации на различных сайтах смогут вместо логина и пароля вводить только номер телефона. На рынке онлайн-коммерции запустили новый сервис — «Мобильный ID», сообщает пресс-служба «МегаФона».

Интернет-магазины, туроператоры банки и другие онлайн-площадки края теперь смогут предлагать клиентам такую идентификацию по номеру телефона. Процесс занимает пять секунд, что сэкономит время, а также поможет избежать ошибок при внесении данных.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на каком-либо онлайн-ресурсе, не нужно будет запоминать пароль и логин. Как рассказали разработчики «МегаФона», при помощи их новой услуги «Мобильный ID» достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление.

«Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растёт, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счёт удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», — прокомментировал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.

Как выяснилось, опыт применения такого сервиса уже есть. Поддержка «Мобильного ID» уже реализована в ряде собственных разработок «МегаФона», например, в «МегаФон ТВ» , а также используется как идентификатор для подключения к сети WiFi в офисе компании. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к сети интернет.

«Мобильный ID» — услуга, которой смогут пользоваться все абоненты Big4. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, поддерживающих вход с помощью «Мобильного ID».

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